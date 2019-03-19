СЕГОДНЯ 03:53 2019-03-19T03:53:39+03:00

Автобус с пассажирами снес иномарку на перекрестке в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 18 марта, в Индустриальном районе Хабаровска произошла авария с участием автобуса и иномарки. Машины столкнулись на перекресте улиц Ворошилова и Панфиловцев.

По предварительной информации, водитель иномарки должен был уступить дорогу автобусу, который двигался по маршруту №24 и собрался повернуть на улицу Панфиловцев, но почему-то этого не сделал. В итоге после столкновения пострадала передняя часть Тоуота Premio, а сам водитель ударился головой. Врачи диагностировали у него ушибленную рану лба.

Как сообщил информированный источник, оба водителя были трезвы. Стаж вождения у водителя иномарки с 1991 года, у водителя автобуса - с 1994 года. На момент аварии в салоне общественного транспорта находились 20 человек. У пострадавшего автолюбителя отсутствовала страховка, в связи с чем в отношении него вынесли постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU