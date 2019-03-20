2019-03-20T05:18:43+03:00
Происшествия

Автолюбитель в Хабаровском крае сбил пешеходов и сам привез их в больницу

После такого «подвига» мужчина предпочел скрыться
Ольга КИВА
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Автолюбитель в Хабаровском крае сбил пешеходов и сам привез их в больницуАвтолюбитель в Хабаровском крае сбил пешеходов и сам привез их в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувший понедельник, 18 марта, в Хабаровском крае автолюбитель сбил двух пешеходов. Происшествие случилось вечером на автодороге поселок Хальгасо – Комсомольк-на-Амуре. Предварительно известно, что мужчина двигался на своем авто Toyota Land Cruiser и в районе 10 километра трассы под его колеса попали два человека, которые шли по правой стороне дороге по пути с машиной.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, автолюбитель сам привез потерпевших с места дорожной аварии в больницу. После этого он предпочел скрыться. Правда в ночь с 18 на 19 марта полицейские нашли нарушителя и его машину. Один пешеходов погиб, второй получил травмы.

Также известно, что у потерпевших на одежде не было световозвращающих элементов. На участке дороги, где случилась авария, организовано двустороннее движение, освещение отсутствует, видимость 30 метров.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Только так можно избежать аварий и сохранить свою собственную жизни и жизни других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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