В Москве задумались о финансировании судостроения Хабаровского края

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-20T07:34:37+03:00

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В Москве обсудили меры поддержки судостроительным заводам, работающим в Хабаровском крае. На сегодняшний день на предприятиях не хватает загрузки для наращивания объемов. Промысловики заказывают суда на заводах в западной части страны и за границей. Причина тому проста – так дешевле получается.

- Сегодня в стоимость включают расходы на компенсации, перелеты и отпуски сотрудников. Это немалые суммы, если учесть, например, что Амурский судостроительный завод находиться в районе, приравненному к Крайнему Северу. Верфям в регионе поможет субсидирование дальневосточных верфей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В Москве намерены добиться выделения дополнительного финансирования для Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. Также в Первопрестольной собираются разработать программу, в рамках которой у рыбаков будет возможность заказывать суда Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU