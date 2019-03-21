СЕГОДНЯ 06:49 2019-03-21T06:49:53+03:00

Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 20марта, на улице Тихоокеанской произошла дорожная авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Потерпевшая переходила дорогу на улице Трехгорной по «зебре», но добраться до противоположного края дороги так и не смогла. Ее сбила машина Toyota Corolla. Позже выяснилось, за рулем иномарки сидел молодой и нетрезвый водитель.

Как сообщил информированный источник, когда Toyota Corolla сбила женщину, от удара потерпевшую отбросило на машину Suzuki Grand Vitara, которая ехала по встречной полосе. Водитель второй иномарки был трезв. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

По предварительной информации, пострадавшей 25 лет. После аварии девушку доставили реанимацию. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга и перелом основания черепа. В отношении водителя Toyota Corolla также составили административный протокол за отсутствие страховки и прав.

ИСТОЧНИК KP.RU