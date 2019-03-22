Мэр Хабаровска раскритиковал стройку в парке имени Гастелло

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-22T10:53:48+03:00

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В Хабаровске взялись за обустройство парка имени Гастелло. Вот только мэра города не совсем устроило на какой стадии находится весь процесс. Пока сквер, расположенный в границах улиц Фадеева, Томской, Архангельской и Гастелло, представляет собой выкошенную территорию, которая окружена старовозрастными деревьями, немногочисленными пешеходными дорожками, покрытыми отсевом.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, длительное время парк общей площадью в 16 тысяч квадратных метров пребывал в упадке. Его начали приводить в порядок в прошлом году за счет сэкономленных бюджетных средств. Сделали водоотведение, обновили газоны, выкорчевали старые деревья. На большее денег не хватило. Во время объезда градоначальник остался недоволен увиденным.

- Дорожки отсевом засыпали, - говорит Сергей Кравчук, мэр. - Надолго ли его хватит? Через год-два опять будем ремонтировать?

Специалисты доложили, что дальнейшие благоустройство парка требует новых вложений. Весной хотят высадить молодые деревья, проложить пешеходные дорожки, установить скамьи и урны. На все это необходимо минимум 700 тысяч рублей.

- А какой-то эскиз уже есть? Если готового проектного решения нет, нужно разработать его с учетом предложений хабаровчан. Если делать – то делать капитально, надолго, чтобы потом не возвращаться к вопросу. Нужно думать, изыскивать необходимые средства, - резюмировал Сергей Кравчук, градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU