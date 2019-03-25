2019-03-25T10:25:54+03:00
Происшествия

При пожаре на стройплощадке в Комсомольске выжили шесть человек

При обследовании строящегося здания выяснилось, что в подвале горели деревянные стеллажи с пенопластом
Ольга КИВА
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При пожаре на стройплощадке в Комсомольске выжили шесть человекПри пожаре на стройплощадке в Комсомольске выжили шесть человекФото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 23 марта, помощь пожарных понадобилась на стройплощадке в Комсомольске-на-Амуре. В подвале строящегося здания случилось возгорание – из слуховых окон шел дым, в помещении полыхали деревянные стеллажи с пенопластом. В общей сложности пламя успело повредить помещение площадью 60 квадратных метров.

- Прибывшие огнеборцы обследовали дымящийся больничный комплекс, расположенный на проспекте Победы. Внутри строящегося здания обнаружили шесть человек, которых незамедлительно вывели на свежий воздух. При пожаре никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пожар удалось в 17:30, а ликвидировать - в 18:08. В тушении задействовали пять единиц техники и 18 человек. Пока сотрудники пожарной инспекции проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося, ищут виновного в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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