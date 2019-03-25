Компании-экспортеры в Хабаровском крае научатся конкурировать

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-25T12:41:33+03:00

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В Хабаровском крае начали собирать заявки от предприятий на участие в Национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Задача проекта - научить бизнесменов конкурировать на международном уровне. Обучение будет проходить по корпоративной программе повышения конкурентоспособности.

- Как результат, предприниматели смогут увеличить объемы производства продукции и выходить на новые рынки сбыта. Участникам обучения откроют доступ к льготным кредитам на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом, постэкспортному финансированию и международного факторингу, аккредитивам, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Компаниям-кандидатам, которые продут отбор, предоставят кредиты на развитие производства по ставке на 4,5 процента ниже среднерыночной в широкой сети банков. Тем, кто только планирует подать заявку на участие в Национальном проекте в правительстве края готовы оказать консультационную помощь. Контактная информация и перечень документации на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU