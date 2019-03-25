Хабаровчанин невольно сам отдал деньги за ремонт авто рецидивисту

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-25T12:16:54+03:00

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Автовладелец в Хабаровске оказался жертвой кражи. Все произошло в одном из автосервисов города, куда потерпевший поставил машину на ремонт. Мужчине озвучили стоимость работы, он согласился с ценой и сразу же отдал мастеру 86 тысяч рублей. Предполагалось, что на эти деньги ремонтник закупит детали и расходные материалы.

Дальше 28-летний мастер вел себя несколько подозрительно. Сначала он говорил, что затягиваются сроки поставки запчастей, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Когда предприимчивого механика задержали, он рассказал, что вовсе не собирался покупать комплектующие, а все деньги потратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что фигуранта дважды привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если суд признает молодого человека виновным, то максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU