В Хабаровском крае обсудили, что мешает развитию пассажирских перевозок

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-26T12:09:23+03:00

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В Хабаровском крае обсудили качество автомобильных пассажирских перевозок. Участники совещания при губернаторе региона озвучили ряд проблем, которые, по их мнению, мешают развитию этого направления работы и вызывают нарекание жителей края.

- Поднимали вопрос об изношенности подвижного состава. На сегодняшний день отработали свое уже 80 процентов машин. В целом по краю нужно заменить около 300 автобусов. На эти цели ежегодно требуется порядка 170 миллионов рублей. Другая проблема – это нелегальные перевозчики и водители-мигранты, получают «серые» зарплаты. Это влияет на качество и безопасность транспортных услуг, предприятия и бюджеты всех уровней терпят убытки, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Губернатор края обратил внимание собравшихся на то, что необходимо расширять использование газомоторного топлива в сфере автомобильных перевозок и строить газозаправочные станции. Особо внимание уделили том, что Хабаровске необходимо сохранить трамвайное и троллейбусное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU