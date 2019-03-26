В Хабаровске готовятся к Международным юношеским играм

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-26T11:02:18+03:00

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В Хабаровске 28 марта стартуют Юношеские игры, участниками которых станут представители 11 регионов страны. Также свое мастерство по всестилевому карате покажут борцы из Японии. Возраст спортсменов от 10 до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, площадкой для проведения соревнований выбрали универсальный краевой спортивный комплекс. Основные поединки состоятся 28 и 29 марта, начиная с 9 часов утра, а финальные поединки - 30 марта с 15 до 17 часов. Вход для зрителей свободный.

Участники будут состязаться в 12 видах единоборств - армейский рукопашный бой, айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, кикбоксинг, кудо, рукопашный бой, боевое самбо, тхэквондо, ушу (саньда) и кабудо. Отметим, что Юношеские игры пройдут на Дальнем Востоке уже в четвертый раз, но статус игр стран АТР состязаниям присвоили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU