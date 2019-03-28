2019-03-28T07:02:44+03:00
Общество

Хабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округов

Это может произойти в апреле, если губернатор не воспользуется правом вето на принятый думой региона закон
Виктор ОРАТАЙ
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Хабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округовХабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округовФото: Евгения ГУСЕВА
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Законодательная дума Хабаровского края в третьем (окончательном) чтении приняла закон об изменении порядка формирования регионального парламента. Новый закон предполагает, что 24 из 36 депутатов будут избираться по одномандатным округам. Выборы в краевой парламент пройдут в сентябре этого года.

В краевой думе - 36 депутатов. Раньше 18 из них избирали по одномандатным округам, а еще 18 – по партийным спискам. Законопроект, который парламентарии накануне приняли в третьем чтении, изменил эту схему: число одномандатников увеличилось до 24, а списочников – сократилось до 12.

На принятии закона настаивала фракция думского большинства – партии «Единая Россия». При этом спикер-единоросс Сергей Луговской считает, что изменения нужны для эффективной работы депутатов с избирателями, а противники законопроекта – фракции КПРФ и ЛДПР, а также представители краевого правительства - что закон делает процедуру выборов в думу более дорогой, и менять его в выборный год не совсем уместно.

Еще один минус новой системы – при партийно-пропорциональной системе распределения мандатов (голосование по партспискам) учитывается каждый голос избирателя, а при борьбе в одномандатных округах – только голоса за победителя.

Председатель Законодательной думы края Сергей Луговской накануне на пресс-конференции сообщил, что закон отпускает губернатору десять дней со дня опубликования закона на то, чтобы подписать его. По мнению думского спикера, Сергей Фургал может воспользоваться и правом вето на законопроект.

В этом случае думскому большинству придется преодолевать губернаторское вето. После того, как закон вступит в силу, у краевой избирательной комиссии есть 30 дней, на то, что нарезать новые избирательные округа – как партийные, так и одномандатные.

- То есть это может быть сделано и до конца апреля, и уже в мае, - сказал Сергей Луговской на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию думы.

Кстати, свои первых три созыва из шести краевой парламент формировался только из депутатов-одномандатников, голосования за партии тогда просто не существовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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