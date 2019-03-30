На Камчатке ПВО прикрыла морскую пехоту

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-30T11:50:49+03:00

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Прежде чем отстреляться по мишеням, ракетно-артиллерийскому дивизиону из состава соединения морской пехоты базирующейся на Камчатке пришлось изрядно попотеть, добираясь до зенитного сектора полигона.

- В ходе полевого выхода водители боевых машин совершили марш на танкодроме и по пересеченной местности, в том числе с прохождением участков снежных заносов, форсированием водных преград и преодолением колейных мостов, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Затем ракетчики сдали нормативы по подготовке к стрельбе, теорию и только после этого смогли потренироваться в стрельбе по мишеням.

- При проведении учения, по плану которого зенитчики обеспечивали противовоздушное прикрытие одного из важных объектов объединения, расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-24 «Шилка» и «Стрела-10» из назначенного позиционного района провели комплексные ракетно-артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням с различными скоростными и высотными характеристиками, - отметили в ведомстве.

Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU