2019-03-30T11:50:49+03:00
Политика

На Камчатке ПВО прикрыла морскую пехоту

Учения прошли на полигоне «Радыгино»
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
На Камчатке ПВО прикрыла морскую пехотуНа Камчатке ПВО прикрыла морскую пехотуФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

Прежде чем отстреляться по мишеням, ракетно-артиллерийскому дивизиону из состава соединения морской пехоты базирующейся на Камчатке пришлось изрядно попотеть, добираясь до зенитного сектора полигона.

- В ходе полевого выхода водители боевых машин совершили марш на танкодроме и по пересеченной местности, в том числе с прохождением участков снежных заносов, форсированием водных преград и преодолением колейных мостов, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Затем ракетчики сдали нормативы по подготовке к стрельбе, теорию и только после этого смогли потренироваться в стрельбе по мишеням.

- При проведении учения, по плану которого зенитчики обеспечивали противовоздушное прикрытие одного из важных объектов объединения, расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-24 «Шилка» и «Стрела-10» из назначенного позиционного района провели комплексные ракетно-артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням с различными скоростными и высотными характеристиками, - отметили в ведомстве.

Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл курский «Авангард»
Спасатели вертолетом доставили женщину из Новокуровки в Хабаровск
Акция «Бессмертный полк» в Хабаровске 2019: подготовка началась
Маленькие искры стали причиной большого пожара в ЕАО
Погода в Хабаровске на 30 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снег
В Хабаровске определят лучшего в боевых искусствах
Хабаровчане смогут защитить дворы от клещей
«Дальневосточные» гектары в Хабаровском крае оформляют в собственность досрочно
Комсомольчанку признали одним из лучших педагогов-наставников в России
В Биробиджане временно закроют железнодорожный переезд
В Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
Тигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского края
Комсомольчанка отличилась на конкурсе «Школа музейного лидерства»
Новое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia
Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае
Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации
Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей
В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества
Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем
В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова
Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты
В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег