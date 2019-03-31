2019-03-31T06:25:32+03:00
Происшествия

В Хабаровске разыскивают велосипед и подозреваемого в его краже

Двухколесный транспорт исчез с лестничной клетки
Ольга КИВА
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В Хабаровске разыскивают велосипед и подозреваемого в его кражеВ Хабаровске разыскивают велосипед и подозреваемого в его кражеФото: Олег УКЛАДОВ
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Полицейские в Хабаровске разыскивают велосипед, пропавший с лестничной клетки одного из подъездов в Хабаровске. По предварительной информации, пропажу обнаружила женщина – мама ребенка, которому принадлежал двухколесный транспорт. Заявительница из Индустриального района объяснила, что ее отпрыск оставил велосипед после прогулки, а вечером имущества уже на прежнем месте не было.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, сейчас полицейские разыскивают и саму пропажу, и того, кто причастен к краже. Ориентировки предполагаемого злоумышленника уже составили и разослали патрульным экипажам, участковым уполномоченным, сотрудникам подразделений уголовного розыска. На данный момент уже возбудили уголовное дело по статье «Кража» Максимально возможное наказание за этот проступок - лишение свободы сроком до пяти лет.

Среди примет подозреваемого - молодой человек, на вид 13-16 лет, худощавый, европейской внешности, рост около 170 см. Был одет в темный пуховик с капюшоном, синие джинсы, синяя вязаная шапка с красной макушкой.

К жителям города обращаются с просьбой помочь. Если вы располагаете какой-либо информацией, касающейся этого инцидента, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 48-52-02, (924)-111-44-46 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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