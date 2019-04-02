Олег Ожегов возглавил министерство имущественных отношений Хабаровского края

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-02T08:28:54+03:00

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В Хабаровском крае утвердили кандидатуру нового главы регионального министерства имущественных отношений - Олега Ожегова. Распоряжение о назначении уже подписал Сергей Фургал.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, с января 2019 года Олег Ожегов исполнял обязанности министра имущественных отношений. Он родился 31 мая 1970 года в Могоче – городе в Читинской области. Рабочий путь нынешнего главы ведомства начался в Хабаровске с Дальневосточной железной дороги, где он трудился электромонтером.

Карьера в качестве госслужащего у Олега Ожегова началась в 2002 году. Он занимал различные должности, связанные с вопросами земельных отношений. В его послужном списке посты в администрации Хабаровска, правительстве края, министерстве РФ по развитию Дальнего Востока. В 2015 году поступил на работу в правительство Хабаровского края на должность начальника управления земельными ресурсами министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края.

ИСТОЧНИК KP.RU