2019-04-02T09:01:56+03:00
Общество

На Амуре в Хабаровском крае ледоход начнется раньше, чем обычно

Лед вскроется примерно к 16-17 апреля
Ольга КИВА
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На Амуре в Хабаровском крае ледоход начнется раньше, чем обычно ФОТО: Екатерина КалашниковаНа Амуре в Хабаровском крае ледоход начнется раньше, чем обычно ФОТО: Екатерина Калашникова
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В Хабаровском крае лед на Амуре вскроется раньше, чем обычно. Гидрологи прогнозируют, что лед тронется примерно 16-17 апреля. Причиной тому станет потепление, которое установится в регионе уже на этой неделе. К слову, в предыдущие годы лед на реке вскрывался не раньше 21-22 апреля.

Как сообщили в Дальгидромете, ожидается повышение и дневных, и ночных температур. Так, на ближайших выходных воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. Однако уповать на то, что холода не вернутся, не стоит – в апреле прогнозируют скачки температур.

Кроме того, в крае в ближайшее время не предвидится осадков, но исключать вероятность, что снег все-таки еще может пойти, нельзя.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в регионе пока продолжают действовать 19 ледовых переправ, 18 уже закрыты - лед уже недостаточно прочный и может провалиться под тяжестью машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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