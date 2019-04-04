СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-04T12:18:40+03:00

На второй этап конкурса «Лифт» в Хабаровском крае прошли больше 300 идей Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Хабаровском крае завершился первый этап конкурса проектов «Лифт». Участники подали 372 заявки, из них экспертная комиссия отобрала 305. Теперь до 15 апреля кандидатам предстоит оформить свои идеи в полноценный проект, обозначить его актуальность, цель, задачи, необходимые мероприятия для реализации, сроки, планируемый бюджет и конечный результат.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, 10 апреля для участников проведут открытую консультацию. В этот же день подобное мероприятие пройдет в Центре реализации молодежных проектов и программ Комсомольска-на-Амуре. Представленные работы будут оценивать с точки зрения полезности для региона, города или района, а также учтут результаты онлайн-голосования, которое пройдет на сайте konkurslift.ru.

Итоги конкурса подведут в мае, победителям в дальнейшем помогут в реализации проекта. Претендентов на победу также ждут форсайт-сессия, встреча с главой региона и представителями правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU