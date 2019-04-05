2019-04-05T04:58:21+03:00
Политика

Дезертира в Хабаровском крае осудили через 11 лет после побега

Немного ранее беглеца случайно задержали за управление мопедом в нетрезвом виде
Ольга КИВА
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Дезертира в Хабаровском крае осудили через 11 лет после побегаДезертира в Хабаровском крае осудили через 11 лет после побегаФото: Ольга КИВА
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В Хабаровском крае прошел суд над дезертиром, который самовольно оставил военную часть 11 лет спустя. Бывший рядовой решился на побег в 2007 году, а в поле зрения правоохранителей попал только в 2018 году.

- В октябре прошлого года фигуранта задержали в Советской Гавани. Там он катался на мопеде, будучи нетрезвым. При этом, чтобы не выдавать себя с головой, обвиняемый представился другим именем. Личность в итоге удалось установить с помощью дактилоскопической экспертизы, - рассказали в Главном военном следственном управлении СК России.

За дезертирство суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы.

Напомним, еще один беглец из армии ждет суда. Ефрейтор оставил часть в 2003 году, а попался в руки правоохранителей 15 лет спустя. Все это время он жил и работал, не называя настоящую фамилию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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