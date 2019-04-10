2019-04-10T04:45:34+03:00
Общество

Обувную мастерскую в Комсомольске закрыли из-за работника-иностранца

Работодатель забыл сообщить о своем новом сотруднике в управление по вопросам миграции
Ольга КИВА
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Обувную мастерскую в Комсомольске закрыли из-за работника-иностранцаОбувную мастерскую в Комсомольске закрыли из-за работника-иностранцаФото: Элина ОГАНЕСЯН
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В Комсомольске-на-Амуре закрылась обувная мастерская из-за работника-иностранца. Все бы ничего, но только сотрудника приняли на работу вопреки требованиям миграционных правил. Мужчина устроился на работу приемщиком, и его босс должен был уведомить об этом представителей управления по вопросам миграции.

- Однако работодатель не выполнил этого требования, чем нарушил правила привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Недочет обнаружили во время проверки. В отношении предпринимателя провели административное разбирательство, позже суд постановил, что деятельность мастерской нужно приостановить на 14 суток, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как только бизнесмен исправит допущенную ошибку, его мастерская снова заработает. Возможно, это случится раньше, если суд будет благосклонен и удовлетворит ходатайство заявителя, желающего возобновить работу в связи с устранением недочета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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