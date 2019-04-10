СЕГОДНЯ 06:11 2019-04-10T06:11:02+03:00

Хабаровскую тхэквондистку признали одной из сильнейших после чемпионата Европы в Турции ФОТО: Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края

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Хабаровская тхэквондистка Александра Стрик участвовала в составе национальной команды на Чемпионате Европы в Турции. На соревнования съехались более 540 спортсменов из 26 стран, однако дальневосточница смогла всем доказать, что она одна из сильнейших. Девушка вошла в пятерку самых успешных спортсменов, обойдя соперниц из Германии, Нидерландов, Испании, Италии и Турции.

- Александра выступала в дисциплине пхумхэ. В индивидуальных выступлениях она заняла пятое место, до призового ей не хватило всего 0,05 балла. Отметим, что еще пять лет назад хабаровских спортсменов мало кто знал. Сейчас же борцы из региона в дисциплине пхумэ стабильно входят в топ-сильнейших спортсменов страны, - рассказали в пресс-службе Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края.

К слову, Александра Стрик входит в состав сборной России с 2016 года. В прошлом году она отличилась на первенстве мира в Перу, также заняв пятое место.

Напомним, в Хабаровске с 1 по 6 мая пройдет первенство России по тхэквондо ВТ среди юниоров 15-17 лет в дисциплине керуги.

ИСТОЧНИК KP.RU