2019-04-10T07:14:25+03:00
Общество

За ремонтом дорог в Комсомольске будут следить в режиме онлайн

Так надеются проконтролировать выполнение работ и освоение выделенных денег
Ольга КИВА
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За ремонтом дорог в Комсомольске будут следить в режиме онлайнЗа ремонтом дорог в Комсомольске будут следить в режиме онлайнФото: Правительство Хабаровского края
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За ремонтом дорог в Комсомольске-на-Амуре собираются следить в режиме онлайн. Это одна из возможностей электронной системы контроля реализации проектов. Такой подход поможет проконтролировать ход работ и отследить использование выделенных бюджетных денег.

- Масштабные работы начнутся на проспекте Первостроителей, для реконструкции которого выделили 140 миллионов рублей. В планах дорожников - полностью снять старое асфальтовое покрытие и уложить новое в два слоя с геосеткой между ними, а также заменить бордюры, поднять колодцы, восстановить тротуары. Обновленный проспект Первостроителей оборудуют системой видеофиксации. Срок завершения работ намечен на сентябрь этого года, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Электронную систему контроля планируют внедрять в сферах строительства, ЖКХ и в дорожно-транспортной отрасли. Она позволит отслеживать сбои, в том числе с помощью электронного документооборота, к которому подключены все участники процесса, начиная от закупочных процедур, проектирования и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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