2019-04-10T11:01:16+03:00
Общество

Пенсионерам в Хабаровском крае заплатят за проезд к дачам

Компенсировать расходы на поездки начнут с 1 мая
Ольга КИВА
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Пенсионерам в Хабаровском крае заплатят за проезд к дачамПенсионерам в Хабаровском крае заплатят за проезд к дачамФото: Правительство Хабаровского края
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Пенсионерам в Хабаровском крае будут компенсировать расходы на проезд к дачам. Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет с 1 мая по 1 октября.

- Пенсионеры-дачники смогут выбрать любой удобный для них способ получения выплаты. Первый – вернуть стоимость 80 поездок. Воспользоваться им могут те, кто входит в список федеральных и краевых льготников, и пожилые граждане. Второй – применение транспортной карты, - рассказала Наталья Нелюбина, заместитель министра социальной защиты населения края.

Отметим, что льгота по проезду полагается женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет, ветеранам ВОВ, труда, труженикам тыла, инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, реабилитированным гражданам. Эти категории граждан могут вернуть ежемесячно стоимость 16 поездок. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в центр соцподдержки по месту жительства и приложить к нему фактически оплаченные билеты на пригородные маршруты. Выплаты назначают, если садовый участок находится в собственности, в аренде или пожизненном пользовании.

Как сообщили в ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», на левобережье в Хабаровске можно будет отправиться уже к майским праздникам, в Комсомольске-на-Амуре пассажирские теплоходы начнут ходить примерно с 10 мая, а в Николаевске-на-Амуре - с 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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