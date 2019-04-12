2019-04-12T08:10:29+03:00
Общество

В Хабаровске на улице Выборгской идет тотальный ремонт дороги

На данный момент рабочие обустраивают земляное полотно
Ольга КИВА
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В Хабаровске на улице Выборгской идет тотальный ремонт дорогиВ Хабаровске на улице Выборгской идет тотальный ремонт дорогиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске на участке дороги от улицы Карла Маркса до улицы Восточное шоссе продолжается капитальный ремонт в рамках проекта «Безопасные автомобильные дороги». На данный момент бригады рабочих трудятся на улице Выборгской - обустраивают земляное полотно, укладывают слои щебня и песка, геосетку, монтируют систему водоотведения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ремонт начался осенью 2018 года. На сегодняшний день уже поставили новые световые опоры с современными фонарями, а в кювете ровной светлой стежкой уложили сотни метров лотков «ливневки». В планах сформировать верхний слой «дорожной одежды» и уложить асфальтобетон.

В целом дорожникам предстоит восстановить больше трех километров дорожного полотна. Стоимость ремонта оценивают почти в 200 миллионов рублей. За выполнением работ следят специалисты местного технадзора, ФКУ ДСД «Дальний Восток» и общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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