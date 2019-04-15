СЕГОДНЯ 03:04 2019-04-15T04:17:28+03:00

На ферме под Хабаровском в пожаре чуть не погибли десятки животных Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В минувшие выходные в селе Восточном Хабаровского района загорелась частная ферма. В огне была крыша коровника, в помещении находились 80 животных.

- Вызов в пожарно-спасательную службу города поступил вечером. Прибывшие на место происшествия огнеборцы в течение часа смогли остановить распространение пламени, полностью ликвидироваь пожар удалось спустя девять часов. Из коровника удалось вывести 78 животных. Благодаря быстрой и слаженной работе от огня было спасено помещение, в котором находилось поголовье из 100 свиней. Из людей никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что 13 апреля пожарные расчеты в краевой столице больше 100 раз выезжали на места, где случались возгорания. При этом 51 из зарегистрированных случаев – это палы сухой травы и мусора. Сухостои часто горят на пустырях, вдоль дорог и на заброшенных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU