2019-04-15T10:14:10+03:00
Общество

Газоны в Хабаровске срочно приводят в порядок

Лужайки уже засеяли первыми семенами
Ольга КИВА
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Газоны в Хабаровске срочно приводят в порядокГазоны в Хабаровске срочно приводят в порядокФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске приводят в порядок газоны, на которых до недавнего времени был только довольно сухой грунт. К слову, в местах, где снег все-таки успел задержаться минувшей зимой, уже пробивается зеленая трава. В местах, где снега не было, срочно проводят работы по озеленению.

- Подготовкой газонов для посева начали заниматься еще на прошлой неделе. Специалисты расчистили от песка и мусора более шести тысяч квадратных метров дерна в центре города. Землю уже пролили и даже посеяли первые семена, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что для посева на газонах выбирают сорта трав, которые подходят для здешнего климата. К майским праздникам улицы Хабаровска должны зазеленеть. Также к 9 мая на центральных улицах города и площадях появятся первые вертикальные цветочные конструкции. Высаживать цветы на городские клумбы горзеленстроевцы начнут после 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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