2019-04-16T08:26:06+03:00
Общество

Чиновники в Хабаровском крае отказались признавать собственностью сеть водоснабжения

О том, кому принадлежит объект, напомнил прокурор
Ольга КИВА
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Чиновники в Хабаровском крае отказались признавать собственностью сеть водоснабженияЧиновники в Хабаровском крае отказались признавать собственностью сеть водоснабженияФото: Сергей ГАПОН
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Бесхозная водопроводная сеть наконец-то обрела хозяина. Это случилось после проверки прокурора. Изначально право на этот объект недвижимости, протяженностью более двух километров, не захотели признавать в администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина».

- На момент проверки в администрации не приняли мер по признанию права собственности на указанный объект. Эту ситуацию расценили как нарушение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

После проверки городской прокурор внес в адрес администрации поселения представление. Требования, обозначенные в документе, сводились к тому, что чиновники должны обратиться в суд и признать право муниципальной собственности на бесхозяйную сеть водоснабжения. С этим в администрации поселения на сегодняшний день справились - право на объект недвижимости восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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