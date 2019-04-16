Чиновники в Хабаровском крае отказались признавать собственностью сеть водоснабжения
Бесхозная водопроводная сеть наконец-то обрела хозяина. Это случилось после проверки прокурора. Изначально право на этот объект недвижимости, протяженностью более двух километров, не захотели признавать в администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина».
- На момент проверки в администрации не приняли мер по признанию права собственности на указанный объект. Эту ситуацию расценили как нарушение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
После проверки городской прокурор внес в адрес администрации поселения представление. Требования, обозначенные в документе, сводились к тому, что чиновники должны обратиться в суд и признать право муниципальной собственности на бесхозяйную сеть водоснабжения. С этим в администрации поселения на сегодняшний день справились - право на объект недвижимости восстановили.
ИСТОЧНИК KP.RU