СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-16T08:23:31+03:00

Труп подозреваемого в убийстве нашли рядом с кладбищем на Сахалине Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Холмском районе обнаружили труп мужчины, которого ранее объявили в федеральный розыск. Тело нашли в селе Пионеры недалеко от кладбища. Потерпевшего искали правоохранители, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за покушение на убийство. По предварительной информации, жертвой фигуранта стала 78-летняя владелица квартиры в селе Пионеры.

- Из материалов дела следует, что женщина скончалась в марте этого года в больнице. В медучреждение она попала в январе с многочисленными телесными повреждениями. Следствие полагает, что травмы пенсионерке нанес ныне погибший односельчанин, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Эксперты озвучили одну из возможных версий гибели мужчины – суицид. Подтвердить или опровергнуть это предположение можно будет после исследований. Пока следователи устанавливают обстоятельства гибели сельчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU