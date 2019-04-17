Хабаровские школьники споют песни военных лет

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-17T11:42:34+03:00

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В Хабаровске 26 апреля пройдет гала-концерт кадетских хоров «Моя армия». Среди участников больше 340 школьников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов. Всего девять творческих коллективов из кадетских классов.

Как отметили в пресс-службе правительства края, гала-концерт откроет в Хабаровском крае череду праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во время мероприятия ребята исполнят песни военных лет. Почетными гостями на событии будут ветераны Великой Отечественной войны, почтенные жители Хабаровска, представители общественных объединений, ветеранских и общественных организаций. Также гала-концерт посетят участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Начало гала-концерт кадетских хоров «Моя армия» в 15:00. Место проведения - Краевой центр образования.

ИСТОЧНИК KP.RU