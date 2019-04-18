Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
В Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ, но не для школьников, а для учителей. Мероприятие будет длиться до 25 апреля. Оно рассчитано на использование технологий печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов, а также проведения устной части экзамена по иностранному языку.
Как отметили в пресс-службе правительства края, в регионе работают 92 пункта, которые расположены в школах. Тренировка поможет педагогам понять нюансы проведения экзамена, получить ответить на вопросы выпускников, связанные с технической частью.
Отметим, что тренировочный экзамен полностью повторяет сдачу ЕГЭ. При этом учитывают факты скачивания ключа доступа к печати материалов ЕГЭ, передачи статусов «Экзамены успешно начались», «Экзамены завершены», актов технической готовности и журналов проведения экзаменов. Результаты тренировки будут отражены на специальном федеральном сайте по мониторингу готовности пункта проведения экзамена.
Следующие тренировочные экзамены федерального уровня пройдут 15 мая по русскому языку и 16 мая по устному английскому языку уже с участием выпускников.
ИСТОЧНИК KP.RU