Особенным дорожным полотном «укроют» улицу Краснореченскую в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:28 2019-04-19T04:28:32+03:00

Оно будет сплошным – без стыков, спаек и швов

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В Хабаровске осваивают новую бесшовную технологию укладки дорожного полотка. Особенным асфальтовым покрытием снабдят участок на улице Краснореченской от улицы Богачева до улицы Прогрессивной. Дорожники уже начали работать горячим асфальтобетоном, формируют нижний слой «дорожной одежды».

- Когда дело дойдет до укладки верхнего слоя, дорогу перекроют. Чтобы не было спаек и швов, а дорожное полотно было абсолютно ровным, на участке будут работать два асфальтоукладчика, - рассказал Олег Гроо, исполняющий обязанности заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Одновременно с дорожными работами, необходимо заняться переустройством теплотрасс, проложить почти четыре километра ливневой канализации, перенести инженерные сети и поднять трамвайные пути до уровня полотна дороги. По предварительной информации, ввести в эксплуатацию обновленную дорогу планируют в конце октября этого года.

В итоге получится шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU