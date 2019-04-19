2019-04-19T09:58:32+03:00
Здоровье

«Академик Федоров» с врачами прибудет в Хабаровский край в июле

Медицинскую помощь смогут получить жители отдаленных городов и поселков, расположенных вдоль БАМовской ветки
Ольга КИВА
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«Академик Федоров» с врачами прибудет в Хабаровский край в июле«Академик Федоров» с врачами прибудет в Хабаровский край в июлеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае ожидают прибытия медицинского поезда «Академик Федоров». Предварительно известно, что состав прибудет в регион в июле. Специалисты, которые на нем приедут, побывают в отдаленных поселках региона, расположенных вдоль БАМовской ветки.

- Это будет уже второй визит врачей на поезде «Академик Федоров» в Хабаровский край. Состав приписан к Забайкальской железной дороге, но регулярно приезжает в наш регион вместо «Терапевта Матвея Мудрова», который вышел из строя. Ожидается, что медицинский поезд побывает в Верхнебуреинском, Солнечном, Комсомольском и Ванинском районах. На маршрут он выйдет с 10 июля, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Отметим, что среди специалистов, которыми укомплектован состав - терапевт, педиатр, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог и гинеколог. Для обследования пациентов в поезде есть все необходимое оборудование. Пациенты смогут пройти электрокардиографию, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, флюорографию, проверить функцию внешнего дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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