2019-04-24T07:11:54+03:00
Происшествия

На Сахалине в подъезде дома нашли до смерти избитого мужчину

То, что островитянин мертв, поняли только после приезда полиции
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Сахалине в подъезде дома нашли до смерти избитого мужчинуНа Сахалине в подъезде дома нашли до смерти избитого мужчинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Сахалине сотрудники полиции накануне вечером получили тревожный звонок о том, что в подъезде одного из домов практически на окраине Южно-Сахалинска лежит сильно избитый мужчина.

- Уже через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж ДПС, который находился неподалеку на маршруте патрулирования. Выяснилось, что потерпевший мертв, а на его теле имеются признаки насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Полицейские не стали медлить и вызвали следственно-оперативную группу. До их приезда инспекторы нашли свидетеля, который рассказал, что незадолго до обнаружения мужчины он видел, как из подъезда вышел некий мужчина. Затем оперативники нашли и подозреваемого, располагая данными о его внешности. Далеко уйти мужчина не успел, задержали его в нескольких кварталах от места происшествия.

Подозреваемым в особо тяжком деянии оказался местный житель 1975 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Теперь ему грозит от шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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