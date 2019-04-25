«СКА-Хабаровск» уступил на своем поле подмосковным «Химкам»

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-25T04:32:15+03:00

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Первый тайм откровенно разочаровал всех присутствующих на стадионе болельщиков. Хабаровская команда смотрелась по сравнению с соперниками неубедительно, играла не организованно и, как результат, на 43 минуте матча получила гол в свои ворота.

После перерыва армейцы собраться не смогли, и первую половину второго тайма игра у них так же не складывалась. Заиграли хабаровчане только в конце второго тайма, даже сумели создать несколько острых моментов у ворот соперника, но отыграться так и не смогли. Счет матча 1:0. Сейчас хабаровчане остались на шестой строчке турнирной таблицы, уступая «Нижнему Новгороду», обосновавшемуся на четвертом месте, всего два очка.

Следующая игра у «СКА-Хабаровск» пройдет 28 апреля в Волгограде с местным футбольным клубом «Ротор». Армейцы все так же продолжают надеяться на выход в стыковочные матчи и выход в Премьер-лигу отечественного футбола. Шансы на это пока есть.

ИСТОЧНИК KP.RU