Таможня в ЕАО и Хабаровском крае меняет график работы на майских праздниках

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-30T05:12:32+03:00

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В Хабаровском крае и Еврейской автономии скорректировали график работы таможенных пунктов пропусков. Так, в РПП Хабаровск выходные будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Эти правила распространяются и на пассажирское, и на грузовое направления.

- Также изменится график работы в СПП Покровка в Хабаровском крае. Там рабочими днями будут 3 и 4 мая, а также 10 и 11 мая, выходными – 1, 2, 5, 9 и 12 мая, – рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Два пункта пропуска в ЕАО меняют график работ и на пассажирском, и на грузовом направлениях. речь идет о СПП Нижнеленинское и СПП Амурзет. Так, в первом пассажиров не будут возить 1, 2, 5, 9, 12 мая 2019 года, а доставка грузов приостанавливается с 1 по 7 мая, 9 и 12 мая 2019 года. В Амурзете выходными будут дни с 1 по 9 мая, 12 мая 2019 года для пассажирского и грузового направления.

Напомним, что подробная информация о работе таможенных постов в Дальневосточном регионе опубликована на сайте, в разделе «Работа пунктов пропуска».

ИСТОЧНИК KP.RU