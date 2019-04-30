Самые полезные проекты выбрали на конкурсе «Лифт» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-30T12:42:38+03:00

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В Хабаровском крае завершился очередной этап регионального конкурса «Лифт». Итогом стала оценка экспертов идей, поданных участниками. Из 254 проектов 105 получили высокую оценку комиссии.

- Предложенные идеи оценивали с точки зрения общественной пользы, степени проработки, практической реализации и масштабируемости проекта. Конкурсанты представили свои проекты в области здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры, туризма, экологии и бизнеса. Также были предложения по строительству спортивных площадок в городах и поселках края, - рассказали в пресс-службе правительства края.

На следующем этапе конкурса пройдет онлайн-голосование, которое устраивают на сайте конкурса. Результаты опроса учтут при выборе самой успешной идеи. Закончится конкурс в конце мая. Для претендентов устроят форсайт-сессию, встреча с губернатором края и представителями правительства. Победителей внесут в губернаторский кадровый резерв, а их проекты будут признаны приоритетными для реализации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU