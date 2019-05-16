Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске

16 Май 05:23 2019-05-16T05:36:51+03:00

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В Хабаровске в минувшие стуки, 15 мая, машины столкнулись на дороге, в результате этого ДТП пострадала девушка-пешеход. По предварительной информации, иномарка Toyota Corolla бесконтрольно двигалась по улице Муравьева-Амурского после того, как в нее врезалась машина Toyota Chaser. Водитель Toyota Corolla не смог затормозить и ненароком сбил девушку.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, происшествие случилось днем в 13:00. Потерпевшая переходила дорогу на зеленый свет. После аварии она самостоятельно обратилась в больницу. Девушка отделалась ушибами на руках и ногах.

Известно, что оба водителя на момент ДТП были трезвы. У одного из них стаж вождения пять лет, у второго – почти год. Водителя Toyota Chaser уже привлекали к административной ответственности, у него есть один штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU