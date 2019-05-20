На мусороперерабатывающей станции в Хабаровске могли взорваться артиллерийские снаряды

СЕГОДНЯ 02:11 2019-05-20T04:01:09+03:00

К счастью, их вовремя вынесли, к тому же боеприпасы оказались учебными

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В минувшие выходные, 18 мая, на мусороперерабатывающей станции случился пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы, и почти в 10 часов вечера огнеборцы отправились на помощь.

- Больше часа пожарным понадобилось, чтобы локализовать огненную стихию. Полностью потушить пожар удалось почти в два часа ночи. В общей сложности огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. Огнеборцы выполнили проливку конструкций и осмотрели помещение. При обследовании они обнаружили пять предметов, похожих на снаряды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тогда к работе подключились также представители Росгвардии и полицейские. Взрывотехники сообщили, что найденные предметы - это учебные артиллерийские снаряды. Боеприпасы изъяли. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 10 человек, из которых четыре - это представители МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU