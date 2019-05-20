2019-05-20T03:59:42+03:00
Спорт

Гимнастки в Хабаровске выяснили, кто из них спортивнее и профессиональнее

Больше 300 девушек боролись за призовые места на первенстве
Ольга КИВА
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Гимнастки в Хабаровске выяснили, кто из них спортивнее и профессиональнее ФОТО: СШ «Олимпия»Гимнастки в Хабаровске выяснили, кто из них спортивнее и профессиональнее ФОТО: СШ «Олимпия»
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В Хабаровске завершилось первенство по художественной гимнастике. Участвовать в состязании пожелали 300 спортсменок из пяти спортивных школ и клубов города. Все они были разного возраста, у каждой - свой уровень подготовки. В течение трех дней каждая спортсменка старалась завоевать расположение жюри своими навыками и профессионализмом.

- Медали разыгрывали в групповых упражнениях и в личном зачете, начиная с младших разрядов - до первого взрослого. В упражнениях гимнастки использовали мяч, обруч, булавы, а также выступали без предмета. В своих возрастных категориях и уровнях программы победителями стали Вероника Забродина, Алиса Максимова, Вероника Гнездилова, Марина Житникова, Дарина Саликова, Эмилия Захарова, Милана Гладун и Виктория Ляскина, - рассказали в СШ «Олимпия».

Напомним, 29 мая хабаровские гимнастки выступят на показательном концерте для американской делегации из города-побратима Портленда. Гости приедут в краевую столицу на празднование Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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