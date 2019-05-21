2019-05-21T05:33:36+03:00
Общество

Желание водить машину оказалось сильнее должника в Хабаровском крае

Чтобы не лишиться прав, мужчина быстро нашел и заплатил требуемую сумму
Ольга КИВА
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Желание водить машину оказалось сильнее должника в Хабаровском краеЖелание водить машину оказалось сильнее должника в Хабаровском краеФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Житель Бикинского района задолжал собственному ребенку больше 130 тысяч рублей. Мужчина весьма нерегулярно отчислял на содержание своей дочери деньги, к тому же отговаривался, мол, нет ни денег, ни работы. Однако это обстоятельство никак не повлияло на судьбу горе-отца. Платить по долгам все равно пришлось.

- Чтобы смотивировать алиментщика, приняли решение ограничить его в праве управления автомобилем. Об этом мужчину заранее уведомили. Тогда должник крепко задумался, посмотрел на ситуацию другими глазами и быстро перечислил требуемую сумму, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поскольку ситуация разрешилась наилучшим образом, то к упертому папе приставы больше претензий не имеют. Введенные в отношении него ограничения на данный момент уже сняли. Остается надеяться, что в будущем мужчина больше не будет так пренебрежительно относиться к собственному ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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