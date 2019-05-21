Частным садам в Хабаровском крае помогут субсидиями

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-21T08:09:30+03:00

Деньги можно будет потратить, например, на зарплату воспитателя или покупку учебников

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Частные детские сады в Хабаровском крае готовы поддержать субсидиями. Постановление, согласно которому будут выделять деньги из краевого бюджета, уже приняли. При этом предпринимателям-владельцам разъяснили, на что можно потратить полученные средства.

- Так, возмещению подлежат расходы за счет средств субсидии, к которым относятся оплата труда педагогических работников и приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для дошкольного учреждения. Также возместить можно будет затраты на приобретение товаров, работ или услуг, указанных в перечне распоряжения губернатора края от 25 октября 2018 г. № 573-р «О мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета края при его исполнении в 2018 – 2020 гг.», - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Отметим, что рассчитывать на субсидию могут индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования на территории региона. Более подробная информация по телефонам (4212) 32 84 55, (4212) 32 54.

ИСТОЧНИК KP.RU