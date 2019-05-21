2019-05-21T10:53:15+03:00
Общество

На Охотском побережье в Хабаровском крае ожидается сильный ветер и дождь

Ухудшение погоды возможно до критериев неблагоприятных метеорологических явлений
Ольга КИВА
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На Охотском побережье в Хабаровском крае ожидается сильный ветер и дождьНа Охотском побережье в Хабаровском крае ожидается сильный ветер и дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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Циклон в Хабаровском крае «отправился» на север. По сообщению Дальневосточного УГМС, 22 мая в северных районах края ожидается ухудшение погодных условий до критериев неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики отмечают, что возможны осадки различной интенсивности в виде сильного дождя, усиление ветра на Охотском побережье до 23-28 метров в секунду.

Жителей края предупреждают, что из-за сильных порывов ветра и дождя могут возникнуть аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП. Также возможны случаи перехлеста проводов и сбои в работе линий связи.

Отметим, что главам муниципальных образований уже направили рекомендации главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Согласно этим директивам главы должны принять меры, направленные на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Специалисты и техника МЧС России в регионе готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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