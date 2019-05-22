2019-05-22T06:33:48+03:00
Происшествия

Дерзкий наркоман набросился на полицейских с угрозами лишить жизни

Смутьяна задержали, когда он попытался употребить запрещенное вещество
Ольга КИВА
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Дерзкий наркоман набросился на полицейских с угрозами лишить жизниДерзкий наркоман набросился на полицейских с угрозами лишить жизниФото: УТ МВД России по ДФО
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Полицейским в Хабаровске удалось задержать 36-летнего любителя наркотиков. Мужчина уже находился в состоянии наркотического опьянения и попытался употребить еще запрещенного вещества, но правоохранители что называется «обломали кайф». При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли разовую дозу синтетического наркотического вещества. За то, что полицейские вмешались, нарушитель решил проучить их.

- Сначала задержанный отказывался пройти в дежурную часть и не выполнил законные требования правоохранителей. Кроме того, он при задержании оскорблял полицейских и угрожал им физической расправой. В отношении мужчины хотели составить административный протокол за потребление наркотических средств. В итоге в суде рассматривалось административное дело о неповиновении законным требованиям полицейских, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Суд в качестве наказания избрал для нарушителя административный арест на 14 суток. На данный момент идет процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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