СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-23T10:56:36+03:00

В Хабаровском крае нашли одного из четырех пропавших рыбаков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае обнаружили тело одного из пропавших рыбаков. Потерпевший попался на глаза спасателей и сотрудников полиции, которые участвуют в поисковой операции. Местонахождение еще троих мужчин пока остается неизвестным.

Тело нашли накануне, 22 мая. На этот момент уже обследовали 680 километров береговой линии реки Амур, за минувшие сутки - 35 километров. Поиски продолжаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщалось ранее, мужчины отправились рыбачить 8 мая. Возможно вечером их лодка перевернулась в районе острова Киори Комсомольского района. На сегодняшний день, 23 мая, поисковые мероприятия будут продолжены. В них участвуют семь спасателей и три единицы техники.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру 112, 01 со стационарного телефона или 101 с мобильного.

Берегите себя и своих близких! Не оставляйте детей без присмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU