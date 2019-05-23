2019-05-23T10:56:36+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нашли одного из четырех пропавших рыбаков

Спасатели уже обследовали 35 километров берега Амура
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае нашли одного из четырех пропавших рыбаковВ Хабаровском крае нашли одного из четырех пропавших рыбаковФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае обнаружили тело одного из пропавших рыбаков. Потерпевший попался на глаза спасателей и сотрудников полиции, которые участвуют в поисковой операции. Местонахождение еще троих мужчин пока остается неизвестным.

Тело нашли накануне, 22 мая. На этот момент уже обследовали 680 километров береговой линии реки Амур, за минувшие сутки - 35 километров. Поиски продолжаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщалось ранее, мужчины отправились рыбачить 8 мая. Возможно вечером их лодка перевернулась в районе острова Киори Комсомольского района. На сегодняшний день, 23 мая, поисковые мероприятия будут продолжены. В них участвуют семь спасателей и три единицы техники.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру 112, 01 со стационарного телефона или 101 с мобильного.

Берегите себя и своих близких! Не оставляйте детей без присмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жилье
Тысячи гектаров заброшенной ценной земли нашли в Хабаровском крае
Скандиходы впервые разыграют медали в Хабаровске
В Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭ
На чемпионате Европы по киокусинкай спортсмены из Хабаровского края завоевали 11 золотых медалей
Присмотрел за квартирой со злым умыслом предприимчивый комсомольчанин
Молодежи в Хабаровском крае рассказали, как и где найти работу
В Хабаровске поздравили лучших предпринимателей
Депутата на Камчатке осудили за пьяную езду на снегоходе
Фейерверк на день рождения Хабаровска: где и когда будет
Долги по алиментам довели комсомольчанина до ареста
"Неделя сметчика. Дальний Восток": впервые в регионе пройдет в Хабаровске
У пчеловодов в Хабаровском крае появится своя ассоциация
Масштабный ремонт дорог начнется на перекрестке Краснореченской и Суворова в Хабаровске