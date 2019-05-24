2019-05-24T06:01:08+03:00
Общество

Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае

В регионе зарегистрировали с полсотни конфликтных ситуаций
Ольга КИВА
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Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяМедведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровском крае с начала 2019 года зарегистрировали 51 конфликтную ситуацию с участием диких животных. Только за последнюю неделю случилось 12 происшествий. Так, с 15 мая косолапые дважды заходили в село Нижние Халбы, в поселок Константиновка, село Казакевичево и поселок Ванино. Одного из медведей пришлось отловить и поместить в Центр реабилитации диких животных «Утёс». Зафиксировали один случай нападения медведя н человека – животное и сборщик черемши столкнулись близ поселка Коппинский.

Как отметили в краевом министерстве природных ресурсов, и тигры похозяйничали на территории людей в Хабаровском районе. Один из полосатых хищников отметился в селе Челны, другой в селе Малышево. Также животного заметили на территории поселка Катэн в районе имени Лазо. К слову, с 16 по 21 мая жертвами тигров стали две собаки в селе Чичаговка, а 22 мая еще один пес пострадал в поселке Солонцовый. Хозяева держали питомцев на цепи.

Отметим также, что у жителя поселка Высокогорный Ванинского района изъяли новорожденного лосенка, которого позже передали в зоосад «Приамурский».

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных, рекомендации по поведению при встрече с медведем и в местах обитания амурского тигра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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