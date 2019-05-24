2019-05-24T07:02:27+03:00
Происшествия

Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на Сахалине

Кому принадлежат останки пока неясно
Ольга КИВА
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Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на СахалинеЧеловеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на СахалинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувший четверг в краевом центре обнаружили скелетированные человеческие останки. Такая находка одновременно удивила и озадачила очевидцев. О почти разложившемся трупе сразу сообщили в правоохранительные органы.

- По предварительной информации, останки находились в подвале многоквартирного дома. На сегодняшний день пока не ясно, кому они могут принадлежат. Эксперты проведут ряд исследований, чтобы выяснить при каких обстоятельствах мог погибнуть человек. Останки для исследований направили в морг, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

В будущем специалистам Следственного управления предстоит выяснить личность погибшего. Для этого уже проводят все необходимые процедуры. Так же проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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