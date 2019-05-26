2019-05-26T08:53:45+03:00
Общество

"Школа безопасности" для старшеклассников прошла в районе имени Лазо Хабаровского края

В слете-соревнованиях участвовали ребята из трех сел - Черняево, Полетное, Хор
Виктор ОРАТАЙ
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Одной из дисциплин соревнований "Школа безопасности" стала "Пожарная эстафета"Одной из дисциплин соревнований "Школа безопасности" стала "Пожарная эстафета"Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Районные соревнования "Школа безопасности" проходили на базе средней школы села Черняево. В них приняли участие три команды учеников 7-8 классов из сел Черняево, Полетное и Хор, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Школьники состязались в пожарной эстафете, ориентировании на местности, преодолении полосы препятствий, выполняли силовые упражнения и демонстрировали творческие способности при подготовке стенных газет.

Школьникам пришлось преодолевать и препятствия, и трудности Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Школьникам пришлось преодолевать и препятствия, и трудностиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Состязания продлились весь субботний день, и в конце их участников ждала заслуженная награда. Кроме дипломов за победу в каждом из этапов дисциплин слета-соревнования командам были вручены кубки за призовые места в общекомандном зачете.

Борьба между соперниками в Черняево развернулась нешуточная Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Борьба между соперниками в Черняево развернулась нешуточнаяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Так первое место в соревнованиях завоевали школьники из села Полётное. Вторыми стали хозяева состояний - команда села Черняево. Третье место у ребят из поселка Хор.

- Соревнования районного уровня прошли впервые. Но «первый блин» не оказался комом, и этот опыт мы будем продолжать в будущем. Ребятам очень понравилось и каждый из них сегодня смог не только попробовать свои силы, но и получить новые знания, навыки, которые могут им пригодиться в жизни. Победители состязаний отправятся на аналогичные краевые соревнования «Школа безопасности», которые пройдут в начале июня в с. Сикачи-Алян. Они продлятся уже не один день, а почти неделю, и там ребят ждут уже более сложные испытания», - рассказал Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по защите, мониторингу и предупреждению ЧС - начальник управления гражданской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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