2019-05-31T02:07:46+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 31 мая 2019 года: днем до +17, дождь

Осадки пройдут на всей территории региона и в столице ЕАО
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 31 мая 2019 года: днем до +17, дождьПогода в Хабаровске на 31 мая 2019 года: днем до +17, дождьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.

В Бикине дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.

В Чегдомыне кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +14+16.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Охотске дождь. Ветер восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +4+6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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