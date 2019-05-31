Погода в Хабаровске на 31 мая 2019 года: днем до +17, дождь
В Биробиджане кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18.
В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.
В Бикине дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.
В Чегдомыне кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +14+16.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.
В Охотске дождь. Ветер восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +4+6.
ИСТОЧНИК KP.RU