Хабаровские полицейские задержали охотников на цветной металл
В правоохранительные органы обратился представитель компании, которая предоставляет услуги связи, с заявлением о краже сетевого кабеля. Работник организации пояснил, что хищение произошло на крыше дома по улице Вяземской в Железнодорожном районе. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела полиции №6 выяснили, что к преступлению причастны двое 20-летних приятелей. Несмотря на молодой возраст, подозреваемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных видов преступлений. Подельники отбывали наказание в местах лишения свободы, где поддерживали общение.
Похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема металлолома в Краснофлотском районе, а вырученные деньги потратили на приобретение спиртного.
Возбуждено уголовное дело по статье - Кража. Преступникам грозит лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения судом.
ИСТОЧНИК KP.RU