Хабаровские полицейские задержали охотников на цветной металл

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-01T06:23:30+03:00

Похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, на полученные деньги купили алкоголь

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В правоохранительные органы обратился представитель компании, которая предоставляет услуги связи, с заявлением о краже сетевого кабеля. Работник организации пояснил, что хищение произошло на крыше дома по улице Вяземской в Железнодорожном районе. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела полиции №6 выяснили, что к преступлению причастны двое 20-летних приятелей. Несмотря на молодой возраст, подозреваемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных видов преступлений. Подельники отбывали наказание в местах лишения свободы, где поддерживали общение.

Похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема металлолома в Краснофлотском районе, а вырученные деньги потратили на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье - Кража. Преступникам грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU