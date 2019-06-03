На улице Лазо в Хабаровске закроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-03T05:33:20+03:00

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В краевой столице ограничат движение через железнодорожный переезд на улице Лазо. Запрет на проезд автотранспорта начнет действовать 4 июня. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на путях.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, по железнодорожному переезду проезд будет ограничен с 10:00 до 20:00. Время указано местное. Однако автолюбители смогут объехать этот участок по улице Демьяна Бедного.

Жителям Хабаровска приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Автолюбителям необходимо учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу. Отметим, что вовремя проведенные работы – это залог безопасности на железной дороге. Также своевременный ремонт способствует повышению качества пассажирских перевозок на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU