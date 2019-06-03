Рассчитываться за проезд социальной картой в Хабаровске начнут в сентябре

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-03T10:45:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае изменились сроки внедрения социальных транспортных карт. В рамках поправок в постановление регионального правительства «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на общественном транспорте» «пластик» начнет действовать в Хабаровском районе с июня 2019 года – на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, на внутригородском и пригородном водном транспорте. В краевой столице расплачиваться за проезд социальной транспортной картой можно будет с сентября 2019 года.

Как отметили в министерстве соцзащиты населения региона, с 1 июня по 31 августа будет действовать так называемый режим переходного периода. Это значит, что региональные льготники, граждане пожилого возраста и школьники из многодетных семей смогут расплачиваться за проезд в пределах лимита – одна тысяча рублей ежемесячно на пригородном транспорте. Также обладатели «пластика» будут дополнительно получать социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты.

Отметим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп и другие федеральные льготники будут получать на социальную транспортную карту 300 рублей ежемесячно для оплаты проезда на пригородном транспорте. Если они не успеют израсходовать сумму до конца месяца, то остаток переносится на следующий месяц.

Более подробная информация по телефонам:

- 32-64-93 – министерство социальной защиты населения;

- 46-70-72 – центр социальной поддержки населения по Хабаровску;

- 49-61-46 – центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району;

- 98-88-07 – оператор социальной транспортной карты ООО Проектно-производственное Бюро «Новое поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU