2019-06-04T12:36:11+03:00
Происшествия

В шести районах Хабаровского края действует особый противопожарный режим

Это значит, что категорически запрещено посещать леса и разводить костры
Ольга КИВА
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В шести районах Хабаровского края действует особый противопожарный режимВ шести районах Хабаровского края действует особый противопожарный режимФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В шести районах Хабаровского края ввели особый противопожарный режим. Это значит, что контроль за пожарной обстановкой будет усилен. Жителям края напоминают, что во время действия режима категорически запрещено посещать леса, разводить костры, проводить открытые огневые работы.

- Особый режим ввели в Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Солнечном и Ульчском районах. Ранее эти правила распространялись в девяти районах. К слову, тех, кто ослушается и нарушит установленные требования, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, - рассказали в комитете правительства края.

Напомним, сумма взыскания для физических лиц составляет от двух тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей. На территориях, где действует особый противопожарный режим, суммы возрастают. Граждане должны будут заплатить уже от четырех тысяч рублей, а юридические лица - до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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